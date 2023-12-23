Петросян первая, Валиева только третья: как распределились места у женщин на чемпионате России в Челябинске

Аделия Петросян выиграла чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Ученица Этери Тутберидзе стала лучшей в произвольной программе и впервые в карьере завоевала титул чемпионки страны среди женщин.
В шаге от первого места осталась подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева. Бронзу завоевала еще одна ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева.
Полные результаты у женщин после произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске:
1. Аделия Петросян (Москва, тренер Этери Тутберидзе) — 246.53 баллов.
2. Софья Муравьева (Москва, тренер Евгений Плющенко) — 239.40 баллов.
3. Камила Валиева (Москва, тренер Этери Тутберидзе) — 237.99 баллов.
4. Ксения Синицына (Москва, тренер Светлана Панова) — 223.81 баллов.
5. Анна Фролова (Санкт-Петербург, тренер Евгений Рукавицын) — 219.47 баллов.
6. Вероника Яметова (Свердловская область, тренеры Владимир Гнилозуб и Василий Зверков) — 216.01 баллов.
7. Алина Горбачева (Тверская область, тренеры Софья Федченко и Влада Данилкина) — 214.87 баллов.
8. Дарья Садкова (Республика Марий Эл, тренер Этери Тутберидзе) — 214.65 баллов.
9. Мария Агаева (Москва, тренеры Вера Латкина и Елена Романовская) — 203.60 баллов.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург, тренеры Кирилл Давыденко и Александрина Дегтярева) — 203.30 баллов.
11. Софья Важнова (Москва, тренер Светлана Соколовская) — 198.02 баллов.
12. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург, тренер Олег Татауров) — 193.87 баллов.
13. Елизавета Куликова (Москва, тренер Светлана Соколовская) — 186.61 баллов.
14. Екатерина Анисимова (Тульская область, тренер Ирина Назарова) — 183.38 баллов.
15. Софья Захарова (Санкт-Петербург, тренеры Татьяна Кленина и Олеся Левченко) — 173.06 баллов.
16. Арина Кшецкая (Санкт-Петербург, тренер Ольга Арсеньева) — 172.25 баллов.
17. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург, тренер Галина Кашина) — 169.80 баллов.
18. Майя Хромых (Москва, тренер Этери Тутберидзе) — 164.30 баллов.
Награждение победителей и призеров национального старта состоится 24 декабря в 12:30 по местному времени.
Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске завершится показательными выступлениями. Начало прокатов в 13:30 по местному времени.