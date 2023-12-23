Посреди ночи застряла на трассе: в Самарской области инспекторы ДПС помогли беременной добраться до больницы

В Самарской области сотрудники ГИБДД вновь пришли на помощь попавшим в затруднительную ситуацию людям. Они помогли добраться до больницы беременной, которая попала в пробку на трассе в Ставропольском районе.
Так, все случилось ночью 20 декабря 2023 года на дороге М-5 «Урал» в районе села Валы. К сотрудникам ДПС, которые находились на маршруте патрулирования, обратился взволнованный водитель. Он рассказал, что у него в машине находится женщина на последних сроках беременности. Ей нужна была срочная помощь — был риск преждевременных родов. На трассе скопились большегрузы и быстро доехать до медучреждения возможности не было.
— Сотрудники ГИБДД Ставропольского района — старший лейтенант Александр Кляузер и лейтенант Марат Хайруллов — не раздумывая пришли на помощь. Инспекторы, включив спецсигналы, помогли машине экстренно добраться до Жигулевской ЦГБ, — рассказали в Госавтоинспекции Самарской области.
В больнице беременную уже ждали медики. Они оказали ей необходимую помощь. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно.