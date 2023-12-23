В Башкирию возвращаются снегопады

По данным Башгидромета, в ближайшие три дня в Башкирии ожидаются колебания температуры воздуха и снегопады. Так, 24 декабря ночью ожидается небольшой снег, днем мокрый. Температура воздуха ночью −3,-8 градусов, при прояснениях до −13, днем +2, −3 градуса.