25 декабря ожидается мокрый снег, переходящий в снег, в отдельных районах метель, снежные заносы. Температура воздуха ночью — 2,-7 градусов, днем +1,-4 градуса. 26 декабря ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем составит −3,-8 градусов.
В Башкирию возвращаются снегопады
По данным Башгидромета, в ближайшие три дня в Башкирии ожидаются колебания температуры воздуха и снегопады. Так, 24 декабря ночью ожидается небольшой снег, днем мокрый. Температура воздуха ночью −3,-8 градусов, при прояснениях до −13, днем +2, −3 градуса.