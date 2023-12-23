Что произошло за день? 23 декабря

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines выполнила первый прямой рейс из Стамбула в Минск. Полет занял 3 часа 45 минут (это меньше, чем у «Белавиа»), стоимость билета в одну сторону — более 600 белорусских рублей.
«Беларусбанк» приостанавливает прием некоторых новых срочных вкладов в долларах. Изменения начнут действовать с 27 декабря.
Помните про коронавирус? Он не исчез — заболеваемость COVID-19 в мире за месяц выросла вдвое.
Накануне Рождества и Нового года на польско-белорусской границе образовалась большая очередь из легковых автомобилей. По разным данным, она растянулась на 11 километров. Спокойно выдержать такое долгое ожидание смогли не все — в сети появились кадры драк на границе.
В Англии на аукционе продали столетнюю искусственную елку за 4000 долларов. Цена удивила даже владельцев аукционного дома — они ожидали выручить чуть больше ста долларов. Вероятно, новый владелец очень любит Новый год.
А вы уже купили новогодние подарки? Если нет, то тогда вас может вдохновить наша подборка. 170 видов чая и икра в бочонке — идеи подарков (не все съедобные), которые мы отыскали на Комаровке.
И напоследок, немного сказки. В вашем населенном пункте еще остался снег? Не то чтобы призываем к действию, но информируем: сегодня отмечается День снежных ангелов. Законный повод немного подурачиться и вспомнить детство.