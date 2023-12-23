«Это традиция»: сотни омичей пришли на открытие «Зимнего Любинского»

— Для нас посетить «Зимний Любинский» перед Новым годом — это традиция, — делятся эмоциями омичи Максим и Инна. — Здесь мы находим новогоднее настроение, всё нравится. Есть ледовый городок, лабиринт и горка. Нашему ребёнку два с половиной года, и вот эти все яркие лампочки, гирлянды — всё это в новинку. Ну, и нам после суеты будних дней очень приятно окунуться в праздничное настроение! Заглянем сюда ещё не раз. Теперь это будет любимое место!