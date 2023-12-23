«Это традиция»: сотни омичей пришли на открытие «Зимнего Любинского»

Субботним вечером 23 декабря рядом с Драмтеатром открылся «Зимний Любинский». Пешеходная улица Музейная каждую зиму с 2019 года на месяц превращается в одну большую композицию из ледяных фигур, ëлок и тысяч светодиодных огней. Ну просто сказка — и в этом году оборот стоит понимать буквально, ведь темой локации стала история про Снежную королеву.
Праздничное открытие началось в 17:00. Сперва омичей поздравили с наступающими праздниками Дед Мороз и Снегурочка, а затем к тëплым словам присоединились и официальные лица: губернатор региона Виталий Хоценко и министр культуры Юрий Трофимов.
— Мы помним, что в сказке добро побеждает зло, — сказал Хоценко, держа за руку свою дочь. — Я уверен, что 2024 год принесет нам победы по всем направлениям. Потому что Россия — лучшая страна в мире, с самыми талантливыми людьми, самыми умными и красивыми детьми. Всё у нас получится!
Губернатор напомнил и о всероссийской акции «Всей семьёй». Кстати, одно из её заданий заключается в том, чтобы нарядить новогоднюю ëлку. Если вы ещё не поставили зелëную красавицу дома, можно прийти сюда и самим украсить одно из деревьев.
А можно просто насладиться уже украшенными деревьями — бóльшая часть ëлочек увешана ëлочными игрушками партнëров локации.
Главная точка на «Зимнем Любинском» — серия ледяных фигур по мотивам «Снежной королевы» Андерсена. Одну из них, высотой в полтора человеческих роста, венчают силуэты главных героев сказки, Кая и Герды. Другая — внушительных размеров трон Снежной королевы.
К обеим быстро выстраивается очередь из желающих сфотографироваться.
— Для нас посетить «Зимний Любинский» перед Новым годом — это традиция, — делятся эмоциями омичи Максим и Инна. — Здесь мы находим новогоднее настроение, всё нравится. Есть ледовый городок, лабиринт и горка. Нашему ребёнку два с половиной года, и вот эти все яркие лампочки, гирлянды — всё это в новинку. Ну, и нам после суеты будних дней очень приятно окунуться в праздничное настроение! Заглянем сюда ещё не раз. Теперь это будет любимое место!
Локация должна была открыться ещё неделю назад, но помешали сильные морозы. Спустя семь дней ситуация изменилась с точностью до наоборот: температура воздуха поднималась выше нуля — на солнце скульптуры изо льда могли попросту растаять.
Обошлось: к вечеру немного подморозило. Впрочем, будет любопытно увидеть подтаявшие фигуры, тем более что на следующей неделе снова обещают плюсовую погоду.
А нам пока удалось в толпе людей выловить тех, кто ещё не привык к сибирским морозам. Студенты Омского государственного медицинского университета из Индии с интересом слушали, как автор этого материала на ломаном английском пытался задавать им вопросы.
Но диалог состоялся.
— У вас очень холодно! — улыбается Сунтарам. — На прошлой неделе было ещё хуже, но и в «-4» гулять нам пока страшно. Мы только пришли и вообще не знаем, что здесь происходит. Это были Дед Мороз и его дочь? Интересно! Красиво ли тут? Да, очень! Но холодно, ледяной холод!
А дети холода не испугались и с удовольствием читали стихи Деду Морозу и Снегурочке. За это им полагался вкусный подарок.
Если тоже почувствуете себя как Сунтарам — можете выпить безалкогольного глинтвейна в палатке, и сразу согреетесь. За ним всегда выстраивается очередь: омичи считают, что именно на «Зимнем Любинском» продают самый вкусный глинтвейн.
А как согреетесь, загляните на ярмарку омских мастеров. Здесь продают ёлочные шары, вязаные игрушки и много чего ещё на новогоднюю тематику. Ценник для центра города вполне приемлемый.
Ну и куда же без фотозон? От маленьких с новогодней гирляндой до огромных вроде того же трона Снежной королевы — красивую фотографию с новогодней локации вы получите без всяких проблем.
— Пришли и на ëлочку от нашей организации посмотреть, и другими полюбоваться, — говорит омичка Анна. — Уже зажгли на новогоднем празднике во дворе, а сейчас наслаждаемся красотой на Музейной. Какие здесь фотозоны! Запомнилась «Роза в сердце», где самые большие ледяные фигуры стоят — очень красиво!
В этом году «Зимний Любинский» будет работать целый месяц. Раньше, кстати, локацию открывали лишь до Рождества, однако с каждым годом сроки её работы увеличивали. Теперь пешеходная улица останется праздничной, как минимум, до 25 января.