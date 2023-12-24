Что можно и нельзя делать в Никонов день 24 декабря, который называют Столпник

Православная церковь 24 декабря монаха Никона Печерского, а также святого Даниила Столпника. В народе отмечают Никонов день, или Столпник.
Народные приметы на 24 декабря
Было принято наблюдать за белками. Если они залезли в дупло, то это указывало на сильные морозы. Снег предупреждает про долгую и снежную зиму. Звездное небо указывает на урожайный год.
Что нельзя делать 24 декабря
Запрещено вырубать елки, так как это могло грозить проблемами со здоровьем. Не следует ничего выносить из дома. Согласно приметам, удача могла уйти из дома. Нельзя находиться в темноте. Предки верили, что можно навлечь на себя неприятности.
Что можно делать 24 декабря
По традиции, вечером обязательно ходят в церковь и молятся святому. Как правило, у него просят защиты от бед и темных сил. Кроме того, наряжают елку 24 декабря. Также принято оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.