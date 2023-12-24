Топ-7 советов врачей о здоровье: лечение кашля, поддержка иммунитета зимой, салат с маслом от холестерина, симптомы рака, о чем говорит выпирающий живот

Врачи рассказали, как не спутать простудный кашель с «сердечным», дали рекомендации, какие продукты предпочесть при высоких показателях холестерина, и почему надо завязать с поздними ужинами. Объяснили, почему большая попа — это лучше, чем выпирающий живот, и когда за внезапной аллергией или вздутием живота стоит онкология. Эти и другие темы вызвали больше всего интереса на минувшей неделе.
Причины кашля зимой 2023, как вылечить хронический кашель
Кашель — спутник банальной ОРИ, а также более тяжелых заболеваний — гриппа, коронавируса, микоплазменной инфекции. Кашель может быть также симптомом болезни сердца, дефицита железа и приема некоторых препаратов от повышенного давления.
Пирола, новый подвид коронавируса, а именно этот штамм набирает обороты зимой 2023, характеризуется мучительным кашлем. Трудноизлечимый кашель и при заражении микоплазменной инфекцией.
Обычно при острой респираторной вирусной инфекции — больше влажный кашель, а при гриппе — чаще кашель бывает сухой.
Вылечить затяжной кашель белорусам поможет соблюдение рекомендаций врача, а также увлажнение воздуха в помещении и много теплой жидкости для выработки мокроты.
Поздние ужины, инсульты, норма сахара для чая, кофе
Российский эндокринолог Зухра Павлова сказала про связь поздних ужинов, после 21 часа, с рисками инсультов.
Медик отметила, что риски увеличивает позднее переваривание пищи, так как оно повышает уровень сахара в крови, а также кровяное давление, которое к вечеру обычно снижается.
Голландские ученые назвали безопасную дозу сахара для добавления в кофе и чай — это 2,5 грамма или 2 кубика.
Исследование специалистов было основано на данных, собранных за 32 года более чем у 300 тысяч человек, которые регулярно употребляли напитки с сахаром.
Методы поддержки иммунитета зимой
Специалисты отделения гигиены питания Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о 5 работающих методах для поддержания иммунитета, связанных с питанием.
Первое. Включать в рацион зимой больше овощей и фруктов, особенно тех, в которых имеются витамины С и Е и антиоксиданты. Именно они стоят на страже борьбы организма с воспалительными процессами и инфекциями.
Второе. Пить больше воды, можно с добавлением сока цитрусовых, имбиря, мяты, которые помогают вывести из организма токсины, а еще привести в норму обменные процессы и улучшить пищеварение.
Третье. Включать в рацион цельнозерновые продукты как источники растительных волокон. Они помогут утилизировать токсины и шлаки и помогут пищеварению и метаболизму.
Четвертое. Молочные продукты, которые пойдут на пользу кишечнику, лучше брать средней жирности.
Пятое. Соблюдайте режим питания — три основных приема пищи и два перекуса.
Продукты для снижения холестерина
Предпочтительные продукты при высоких показателях холестерина перечислила российский врач гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евдокимова.
По ее словам, для начала надо посмотреть не просто общий холестерин, а его фракции: ЛПНП и ЛПВП, то есть показатели «плохого» и «хорошего» холестерина.
За выведение холестерина отвечает желчь, и в идеале она должна быть текучей.
«Для этого очень важно выпивать норму чистой воды (не холодной!), ведь желчь на 97% состоит из воды», — подчеркнула медик и назвала лучшее желчегонное — клетчатка с жирами, а именно овощные салаты, заправленные маслом.
Чтобы добиться адекватных показателей ЛПВП («хорошего» холестерина), надо употреблять достаточно белка.
«Обязательно должны быть в рационе источники качественных жиров: яйца, масло гхи (это разновидность топленого масла. — Ред.), авокадо, семена и орехи», — отметила медик.
Долгий грипп
Американские ученые говорят об опасном долгом гриппе, похожем на коронавирус.
Они проанализировали медицинскую документацию 81 тысячи пациентов, которые были госпитализированы из-за COVID-19, а также медицинские данные об 11 тысячах пациентов, которые попали в больницу из-за гриппа. Итог неутешительный — в течение 1,5 лет после инфицирования пациенты из первой и второй групп столкнулись с повышенным риском нарушения работы внутренних органов, повторной госпитализацией и летального исхода.
Также исследователи констатировали, что сезонный грипп более опасен для дыхательной системы, чем COVID-19.
О чем говорит большая попа, о чем говорит выпирающий живот
Большая попа, по мнению британского врача общей практики Карана Раджана, это неплохо и намного лучше, чем выпирающий живот, что говорит о том, что внутренние органы обволок висцеральный жир.
«Согласно науке, если у вас мощная задница, вы можете прожить дольше», — заявил врач. По его словам, жир, отложившийся на ягодицах и бедрах, может снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.
Медик добавил, что жир на ягодицах более стабилен, чем висцеральный жир, и с меньшей вероятностью расщепляется и выделяет вредные «воспалительные соединения».
А еще глютео-феморальный жир — подкладка на ягодицах — лучше вырабатывает гормоны. Это улучшает чувствительность к инсулину, липидный обмен и контроль уровня глюкозы.
Внезапная аллергия, признак онкологии, колоноскопия, скрининг колоректального рака
Российский врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что внезапная аллергия и резкое похудение могут быть симптомами онкологического заболевания.
Есть и некоторые поведенческие изменения, которые могут косвенно сигнализировать о начавшихся в организме неполадках. К примеру, если жизнерадостный оптимистично смотрящий на жизнь человек внезапно стал чувствовать постоянную усталость и раздражение, то это также может говорить о дисбалансах в здоровье.
Специалисты назвали три самых агрессивных формы рака, которые можно обнаружить на ранней стадии, если не пропустить важный симптом. Так, среди труднодиагностируемых видов онкологии зарубежные медики отметили рак поджелудочной железы, яичников и кишечника.
Во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния, поскольку имеет одинаковый симптом, — пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. В итоге опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а рак кишечника и яичников часто принимают за проблемы с пищеварением.
Кандидат медицинских наук, доцент 2-й кафедры внутренних болезней БГМУ Валентина Курченкова сказала, почему белорусы стыдятся осмотра проктолога и колоноскопии.
«Люди стесняются пальцевого ректального исследования прямой кишки», — поясняет Валентина Курченкова. Вместе с тем, такой метод дает возможность выявить патологию в конечной части кишечника вовремя.
Также врач добавила:
— Стесняются и боятся колоноскопии, хотя эту процедуру можно проводить в том числе под наркозом, и расплачиваются за свою губительную стыдливость здоровьем и жизнью. Так быть не должно.
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