Топ-7 советов врачей о здоровье: лечение кашля, поддержка иммунитета зимой, салат с маслом от холестерина, симптомы рака, о чем говорит выпирающий живот

Врачи рассказали, как не спутать простудный кашель с «сердечным», дали рекомендации, какие продукты предпочесть при высоких показателях холестерина, и почему надо завязать с поздними ужинами. Объяснили, почему большая попа — это лучше, чем выпирающий живот, и когда за внезапной аллергией или вздутием живота стоит онкология. Эти и другие темы вызвали больше всего интереса на минувшей неделе.