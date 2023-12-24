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Топ-7 советов врачей о здоровье: лечение кашля, поддержка иммунитета зимой, салат с маслом от холестерина, симптомы рака, о чем говорит выпирающий живот

Врачи рассказали белорусам, как вылечить хронический кашель.
Источник: Комсомольская правда

Врачи рассказали, как не спутать простудный кашель с «сердечным», дали рекомендации, какие продукты предпочесть при высоких показателях холестерина, и почему надо завязать с поздними ужинами. Объяснили, почему большая попа — это лучше, чем выпирающий живот, и когда за внезапной аллергией или вздутием живота стоит онкология. Эти и другие темы вызвали больше всего интереса на минувшей неделе.

Причины кашля зимой 2023, как вылечить хронический кашель

Кашель — спутник банальной ОРИ, а также более тяжелых заболеваний — гриппа, коронавируса, микоплазменной инфекции. Кашель может быть также симптомом болезни сердца, дефицита железа и приема некоторых препаратов от повышенного давления.

Пирола, новый подвид коронавируса, а именно этот штамм набирает обороты зимой 2023, характеризуется мучительным кашлем. Трудноизлечимый кашель и при заражении микоплазменной инфекцией.

Обычно при острой респираторной вирусной инфекции — больше влажный кашель, а при гриппе — чаще кашель бывает сухой.

Вылечить затяжной кашель белорусам поможет соблюдение рекомендаций врача, а также увлажнение воздуха в помещении и много теплой жидкости для выработки мокроты.

Поздние ужины, инсульты, норма сахара для чая, кофе

Российский эндокринолог Зухра Павлова сказала про связь поздних ужинов, после 21 часа, с рисками инсультов.

Медик отметила, что риски увеличивает позднее переваривание пищи, так как оно повышает уровень сахара в крови, а также кровяное давление, которое к вечеру обычно снижается.

Голландские ученые назвали безопасную дозу сахара для добавления в кофе и чай — это 2,5 грамма или 2 кубика.

Исследование специалистов было основано на данных, собранных за 32 года более чем у 300 тысяч человек, которые регулярно употребляли напитки с сахаром.

Методы поддержки иммунитета зимой

Специалисты отделения гигиены питания Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали о 5 работающих методах для поддержания иммунитета, связанных с питанием.

Первое. Включать в рацион зимой больше овощей и фруктов, особенно тех, в которых имеются витамины С и Е и антиоксиданты. Именно они стоят на страже борьбы организма с воспалительными процессами и инфекциями.

Второе. Пить больше воды, можно с добавлением сока цитрусовых, имбиря, мяты, которые помогают вывести из организма токсины, а еще привести в норму обменные процессы и улучшить пищеварение.

Третье. Включать в рацион цельнозерновые продукты как источники растительных волокон. Они помогут утилизировать токсины и шлаки и помогут пищеварению и метаболизму.

Четвертое. Молочные продукты, которые пойдут на пользу кишечнику, лучше брать средней жирности.

Пятое. Соблюдайте режим питания — три основных приема пищи и два перекуса.

Продукты для снижения холестерина

Предпочтительные продукты при высоких показателях холестерина перечислила российский врач гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евдокимова.

По ее словам, для начала надо посмотреть не просто общий холестерин, а его фракции: ЛПНП и ЛПВП, то есть показатели «плохого» и «хорошего» холестерина.

За выведение холестерина отвечает желчь, и в идеале она должна быть текучей.

«Для этого очень важно выпивать норму чистой воды (не холодной!), ведь желчь на 97% состоит из воды», — подчеркнула медик и назвала лучшее желчегонное — клетчатка с жирами, а именно овощные салаты, заправленные маслом.

Чтобы добиться адекватных показателей ЛПВП («хорошего» холестерина), надо употреблять достаточно белка.

«Обязательно должны быть в рационе источники качественных жиров: яйца, масло гхи (это разновидность топленого масла. — Ред.), авокадо, семена и орехи», — отметила медик.

Долгий грипп

Американские ученые говорят об опасном долгом гриппе, похожем на коронавирус.

Они проанализировали медицинскую документацию 81 тысячи пациентов, которые были госпитализированы из-за COVID-19, а также медицинские данные об 11 тысячах пациентов, которые попали в больницу из-за гриппа. Итог неутешительный — в течение 1,5 лет после инфицирования пациенты из первой и второй групп столкнулись с повышенным риском нарушения работы внутренних органов, повторной госпитализацией и летального исхода.

Также исследователи констатировали, что сезонный грипп более опасен для дыхательной системы, чем COVID-19.

О чем говорит большая попа, о чем говорит выпирающий живот

Большая попа, по мнению британского врача общей практики Карана Раджана, это неплохо и намного лучше, чем выпирающий живот, что говорит о том, что внутренние органы обволок висцеральный жир.

«Согласно науке, если у вас мощная задница, вы можете прожить дольше», — заявил врач. По его словам, жир, отложившийся на ягодицах и бедрах, может снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Медик добавил, что жир на ягодицах более стабилен, чем висцеральный жир, и с меньшей вероятностью расщепляется и выделяет вредные «воспалительные соединения».

А еще глютео-феморальный жир — подкладка на ягодицах — лучше вырабатывает гормоны. Это улучшает чувствительность к инсулину, липидный обмен и контроль уровня глюкозы.

Внезапная аллергия, признак онкологии, колоноскопия, скрининг колоректального рака

Российский врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что внезапная аллергия и резкое похудение могут быть симптомами онкологического заболевания.

Есть и некоторые поведенческие изменения, которые могут косвенно сигнализировать о начавшихся в организме неполадках. К примеру, если жизнерадостный оптимистично смотрящий на жизнь человек внезапно стал чувствовать постоянную усталость и раздражение, то это также может говорить о дисбалансах в здоровье.

Специалисты назвали три самых агрессивных формы рака, которые можно обнаружить на ранней стадии, если не пропустить важный симптом. Так, среди труднодиагностируемых видов онкологии зарубежные медики отметили рак поджелудочной железы, яичников и кишечника.

Во всех этих случаях заболевание маскируется под менее опасные состояния, поскольку имеет одинаковый симптом, — пациенты жалуются на вздутие, запоры или диарею. В итоге опухоли в поджелудочной могут быть ошибочно приняты за диабет, а рак кишечника и яичников часто принимают за проблемы с пищеварением.

Кандидат медицинских наук, доцент 2-й кафедры внутренних болезней БГМУ Валентина Курченкова сказала, почему белорусы стыдятся осмотра проктолога и колоноскопии.

«Люди стесняются пальцевого ректального исследования прямой кишки», — поясняет Валентина Курченкова. Вместе с тем, такой метод дает возможность выявить патологию в конечной части кишечника вовремя.

Также врач добавила:

— Стесняются и боятся колоноскопии, хотя эту процедуру можно проводить в том числе под наркозом, и расплачиваются за свою губительную стыдливость здоровьем и жизнью. Так быть не должно.

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