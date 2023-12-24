Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно сел в Минеральных Водах

«Обычно в это время здесь появляется пост от админа с текстом о Сочи, но погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — сообщается в официальном Telegram-канале коллектива южных «леопардов».
Когда хоккеисты «Сочи» смогут вылететь домой, пока трудно сказать, так как на территории всего города-курорта в эти часы продолжает бушевать стихия, которая сопровождается ураганным ветром силой почти в 30 метров секунду.
Как мы уже рассказывали, ветер повалили в городе уже свыше 65 деревьев. Сотрудники всех экстренных и оперативные службы сейчас устраняют последствия удара стихии.
Напомним, накануне днем аэропорт Сочи перешел на работу по фактической погоде из-за неблагоприятных метеоусловий — сильного бокового ветра и обильных осадков. Из-за непогоды 18 самолетов не смогли приземлиться в городе-курорте. Но потом аэропорт Сочи принял ряд рейсов.
Что же касается самого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то в субботу в казахстанской Астане южане уступили в овертайме хозяевам со счетом 2:3. Для «Сочи», увы, это поражение стало седьмым подряд в турнире. На данный момент кубанская команда занимает десятое место в Западной конференции, однако еще имеет шансы оказаться в плей-офф (для чего нужно попасть в первую восьмерку).