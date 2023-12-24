Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно сел в Минеральных Водах

Что же касается самого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то в субботу в казахстанской Астане южане уступили в овертайме хозяевам со счетом 2:3. Для «Сочи», увы, это поражение стало седьмым подряд в турнире. На данный момент кубанская команда занимает десятое место в Западной конференции, однако еще имеет шансы оказаться в плей-офф (для чего нужно попасть в первую восьмерку).