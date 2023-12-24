Танцы, буфет и подземка. Историю ТЮЗа рассказали хабаровчанам на экскурсии

― Это место, где могут люди собираться по собственным желаниям для культурного, временного развлечения, ― рассказывает Эмилия. ― Общественное собрание обязательно имело устав. Естественно, какие-то культурные кружки. У нас был и оркестр балалаечников, кружки самодеятельности, группы даже революционные. В 1884 году Дальний Восток отделили как регион Сибири, мы стали Приамурским генерал-губернаторством, и приехал первое лицо региона, Андрей Корф, генерал-губернатор. Жизнь пошла другая, потому что хлынуло население, которое должно было служить, и те, кто должен обслуживать их, заниматься разными чиновничьими, военными делами. В 1880 году, осенью, когда сюда приехал губернатор из Николаевска, Приморской губернии, господин Тихменев, он понял, что Рождество-то праздновать негде. И что мы с этим делать? Общественное собрание строится за два года, открывается в 1901-м. Дату запомнить легко ― на полу вы видите плиткой выложены цифры. В советское время здесь лежал паркет, а при реставрации его сняли и обнаружили эту плитку. С открытием Общественного собрания у хабаровчан отпала необходимость наносить обязательные визиты на Новый год, теперь можно было всем собираться вместе.