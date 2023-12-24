У некоторых водителей права перестанут действовать с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года вступает в силу важный закон, ограничивающий срок действия водительских прав для иностранных граждан, предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
По новым правилам иностранные водительские удостоверения будут действовать только шесть месяцев с даты получения вида на жительство в России или паспорта гражданина РФ, объяснил эксперт. После этого срока иностранные права будут считаться недействительными, а управление автомобилем с недействительным удостоверением является серьезным нарушением, предупредил юрист.
Изменения в правилах не коснутся иностранных граждан, временно пребывающих на территории России и не имеющих вида на жительство или гражданства, рассказал Кирилл Данилов в беседе с «Прайм» (18+).