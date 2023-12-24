Сельский учитель пошёл на СВО вслед за мобилизованным сыном

Александр Скрипкин: Конечно, нет. Когда отвёз сына в военкомат по повестке, сразу сказал, чтобы и меня забирали тоже. Военком отказывался, ссылаясь на бронь, но я его убедил. Жена до последнего не знала, что мы вместе уезжаем на СВО. Сообщил ей накануне отъезда, когда сидели за столом. Она в слёзы, потом успокоилась, отговаривать не стала, понимала, почему я принял такое решение. Сказала, ей будет легче, если мы там будем вдвоём. Уехали 27 сентября прошлого года, демобилизовался и вернулся в конце октября в этом году.