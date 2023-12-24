Резиденция Деда Мороза открылась в Иркутске

Резиденция Деда Мороза находится на улице Урицкого, напротив Дома Быта. Она начала свою работу с 23 декабря. В первый день открытия резиденцию главного новогоднего героя посетили более сотни детей и их родителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
— Дети пели песни и рассказывали стихи, а Дед Мороз раздавал им подарки. Резиденция будет открыта до 7 января с 16.00 до 20.00, кроме 25 и 31 декабря. Посещение бесплатно, — рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.
Дед Мороз также предложил иркутянам принять участие в проекте «Всей Семьей». Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и раз в неделю выполнять задания всей семьей, а фотоотчеты размещать в соцсетях с хэштегом #ВсейСемьей. Проект продлится до марта 2024 года. Для участников предусмотрены призы и подарки.