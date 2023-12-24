Резиденция Деда Мороза открылась в Иркутске

Дед Мороз также предложил иркутянам принять участие в проекте «Всей Семьей». Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте и раз в неделю выполнять задания всей семьей, а фотоотчеты размещать в соцсетях с хэштегом #ВсейСемьей. Проект продлится до марта 2024 года. Для участников предусмотрены призы и подарки.