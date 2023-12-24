В начале недели в Прикамье вновь ожидается оттепель

Воскресенье встретило жителей Прикамья пасмурной и сравнительно теплой погодой. Осадки, впрочем, небольшие, ожидаются разве что на юго-западе края.
Днем в Перми будет от −2 до −4 градусов, по краю — от 0 до −5.
В понедельник синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют ветреную погоду с мокрым снегом — над Кировской областью зародится циклон, и у нас вновь случится оттепель.
Днем в Перми столбик термометра будет колебаться в пределах от +1 до −2 градусов, на юге края может потеплеть до +2. Так что будьте осторожны на дорогах и тротуарах.
Уже во вторник температура вновь будет отрицательной. В Перми днем около −2 градусов, по краю — от −1 до −6 градусов.
— Возврат морозов вероятен