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В начале недели в Прикамье вновь ожидается оттепель

Под Новый год в Пермский край вернутся морозы.
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +6°

Воскресенье встретило жителей Прикамья пасмурной и сравнительно теплой погодой. Осадки, впрочем, небольшие, ожидаются разве что на юго-западе края.

Днем в Перми будет от −2 до −4 градусов, по краю — от 0 до −5.

В понедельник синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют ветреную погоду с мокрым снегом — над Кировской областью зародится циклон, и у нас вновь случится оттепель.

Днем в Перми столбик термометра будет колебаться в пределах от +1 до −2 градусов, на юге края может потеплеть до +2. Так что будьте осторожны на дорогах и тротуарах.

Уже во вторник температура вновь будет отрицательной. В Перми днем около −2 градусов, по краю — от −1 до −6 градусов.

— Возврат морозов вероятен 30—31 декабря, — предполагают синоптики. — По предварительному прогнозу, ожидается понижение температурного фона вплоть до конца месяца.