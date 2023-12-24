Метеорологи прогнозируют «несусветное» тепло в Сибири на следующей неделе

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — привел его слова ТАСС. В частности, местами температура будет подниматься местами до плюс 6 градусов. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра достигнет нулевой отметки.



По данным метеоролога, потепление связано с движением теплых воздушных масс из Атлантики.