Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — привел его слова ТАСС. В частности, местами температура будет подниматься местами до плюс 6 градусов. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра достигнет нулевой отметки.
По данным метеоролога, потепление связано с движением теплых воздушных масс из Атлантики.
Метеорологи прогнозируют «несусветное» тепло в Сибири на следующей неделе
На следующей неделе температура воздуха в значительной части регионов Сибири ожидается на 12−15 градусов выше нормы.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.