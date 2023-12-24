Новокузнецкий «Металлург» меняет главного тренера

Равиль Хайдаров (25.12.1966) — воспитанник уфимского хоккея. В сезоне-2023/2024 был главным тренером «Тороса», в сезоне 2023/24 работал в Германии. Завершил спортивную карьеру в 2007 году, 15 сезонов отработал в немецких лигах. Выступал на позиции нападающего. Артём Седунов (18.01.1988) — воспитанник омского хоккея. В сезоне 2023/24 возглавлял «Рязань-ВДВ». Игровую карьеру завершил в 2020 году. Выступал на позиции защитника.