Врач Дмитрий Тарасов объяснил, что нельзя есть при ОРВИ

Помочь бороться с заболеваниями, в том числе и вирусными может не только лекарственное лечение, но и рацион питания. Однако, подходить к выбору продуктов необходимо с умом, чтобы не навредить организму ещё больше. О том, что можно и нельзя есть при ОРВИ рассказал Дмитрий Тарасов, главный врач челябинской ГКБ № 1.