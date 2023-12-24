Врач Дмитрий Тарасов объяснил, что нельзя есть при ОРВИ

Помочь бороться с заболеваниями, в том числе и вирусными может не только лекарственное лечение, но и рацион питания. Однако, подходить к выбору продуктов необходимо с умом, чтобы не навредить организму ещё больше. О том, что можно и нельзя есть при ОРВИ рассказал Дмитрий Тарасов, главный врач челябинской ГКБ № 1.
Сначала нужно пояснить, что есть следует в первую очередь те продукты, которые уменьшают воспаление, так можно помочь ослабленному организму бороться с недугом. Если же есть не хочется, то заставлять себя есть не следует, тем более нужно опасаться переедания.
Не менее важно соблюдать баланс веществ: белков, жиров и углеводов. Лучше всего на время болезни снизить потребление продуктов, насыщенных жирными кислотами. Это значит, что на время следует отказаться от употребления мяса и молока.
«В холода мы хотим согреться и, не задумываясь, употребляем больше животной пищи и молочных продуктов. А именно из-за этого перекоса, мы имеем фактически неинфекционную эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», — заметил врач.
Для восполнения жиров можно воспользоваться пищей, богатой ненасыщенными жирами: орехами, рыбой, авокадо. А для того, чтобы получить белок, можно начать есть больше бобовых и цельнозерновых продуктов. Во время болезни необходимо увеличить потребление фруктов и овощей, ведь они богаты витаминами и антиоксидантами, а ещё помогают бороться с воспалением, ведь растительная пища бедна на насыщенные жиры.
Только не нужно налегать на цитрусовые: их кислота несовместима с некоторыми лекарственными препаратами. Чтобы побочного эффекта не было лучше разводить приём таблеток и поедание, например, грейпфрута в пределах 5−6 часов.
«Уделите внимание питьевому режиму: чистая вода, травяные чаи, отвар шиповника