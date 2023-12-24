Желтый уровень опасности объявлен на воскресенье в Беларуси

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен на воскресенье в Беларуси, сообщили в Белгидромете.
«Днем 24 декабря (воскресенье) на отдельных участках дорог страны ожидается гололедица», — говорится в сообщении Белгидромета.
Как уточнили в свою очередь в МЧС, в таких погодных условиях может быть затруднено движение транспорта, возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и травматизма населения.
Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории снег, мокрый снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер ожидается западный, порывистый, его скорость составит 4−9 м/с, возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по стране ожидается в пределах −2…+3°С.