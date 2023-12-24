Подземных запасов питьевой воды в Крыму хватит надолго

Ведь на смену обильным осадками годам когда-нибудь придут и засушливые, а мы помним, какая засуха была в Крыму несколько лет назад, когда почти все водоснабжение перешло на подземные источники. Но даже когда воды много, она распределена на полуострове неравномерно, и в некоторых местах целесообразнее использовать скважину, чем тянуть водовод до ближайшего водохранилища.
По словам министра экологии РК Ольги Славгородской, разведанные запасы воды на полуострове — чуть больше миллиона кубометров в сутки. Этого объема хватит всем и надолго. Конечно, подземные запасы, как бы велики они ни были, не бездонны и должны пополняться за счет осадков, как и надземные источники. Но ведь засушливые годы все равно сменяются годами, обильными осадками.