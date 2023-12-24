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Подземных запасов питьевой воды в Крыму хватит надолго

Этот год на полуострове богат на осадки, водохранилища заполнены, тем не менее государство продолжает внимательно следить за подземными водными ресурсами, старается разведать их побольше, бурит новые скважины, ликвидирует старые, неиспользуемые.
Источник: МК.RU Крым

Ведь на смену обильным осадками годам когда-нибудь придут и засушливые, а мы помним, какая засуха была в Крыму несколько лет назад, когда почти все водоснабжение перешло на подземные источники. Но даже когда воды много, она распределена на полуострове неравномерно, и в некоторых местах целесообразнее использовать скважину, чем тянуть водовод до ближайшего водохранилища.

По словам министра экологии РК Ольги Славгородской, разведанные запасы воды на полуострове — чуть больше миллиона кубометров в сутки. Этого объема хватит всем и надолго. Конечно, подземные запасы, как бы велики они ни были, не бездонны и должны пополняться за счет осадков, как и надземные источники. Но ведь засушливые годы все равно сменяются годами, обильными осадками.