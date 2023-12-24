Скрытые патрули ДПС появились на дорогах Свердловской области

Главная цель — выявлять нарушителей, выезжающих на встречную полосу.
— Автоинспекторы применяют методы «скрытого патрулирования», фиксируют нарушения ПДД РФ на видеорегистраторы, несут службу на автотранспорте, без опознавательных знаков, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Свердловской области.
В ведомстве напоминают, что за выезд на встречную полосу предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев.
Госавтоинспекторы призывают водителей выбирать безопасную манеру вождения и неукоснительно соблюдать ПДД.