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Скрытые патрули ДПС появились на дорогах Свердловской области

В Свердловской области автоинспекторы проводят рейд «Безопасная дорога».
Источник: УГИБДД по Свердловской области

Главная цель — выявлять нарушителей, выезжающих на встречную полосу.

— Автоинспекторы применяют методы «скрытого патрулирования», фиксируют нарушения ПДД РФ на видеорегистраторы, несут службу на автотранспорте, без опознавательных знаков, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Свердловской области.

В ведомстве напоминают, что за выезд на встречную полосу предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей либо лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекторы призывают водителей выбирать безопасную манеру вождения и неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что свердловские автоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик» (с 4 по 24 декабря). За первые две недели рейдов проверили более 1500 ТС, рассказала пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

ГИБДД