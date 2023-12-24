Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог

«Во время ночного дежурства работали более 67 единиц специальной техники для обеспечения безопасного проезда. Очистили почти 2800 тысяч км дорог, обработали 2900 км. Работы продолжаются», — говорится в сообщении предприятия.
По информации автодорожной организации, в первую очередь обрабатывают и очищают опасные участки и дороги с интенсивным движением.
«Днем температура составит −1 градус, местами снег продолжится», — предупреждают в «Крымавтодоре».
Похолодание в Крыму, дожди со снегом и температуру до минусовых значений прогнозировали в воскресенье в республиканском гидрометцентре.
В начале декабря министр транспорта РК заявлял, что круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. В ночном дежурстве находится 76 единиц техники. Есть возможность поднять до 150 единиц в зависимости от осадков.