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Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. Дорожные службы в Крыму всю ночь очищали проезжие части от снега. Об этом сообщает «Крымавтодор».
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

«Во время ночного дежурства работали более 67 единиц специальной техники для обеспечения безопасного проезда. Очистили почти 2800 тысяч км дорог, обработали 2900 км. Работы продолжаются», — говорится в сообщении предприятия.

По информации автодорожной организации, в первую очередь обрабатывают и очищают опасные участки и дороги с интенсивным движением.

«Днем температура составит −1 градус, местами снег продолжится», — предупреждают в «Крымавтодоре».

Похолодание в Крыму, дожди со снегом и температуру до минусовых значений прогнозировали в воскресенье в республиканском гидрометцентре.

В начале декабря министр транспорта РК заявлял, что круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. В ночном дежурстве находится 76 единиц техники. Есть возможность поднять до 150 единиц в зависимости от осадков.

ЖКХ