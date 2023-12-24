Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог

В начале декабря министр транспорта РК заявлял, что круглосуточное дежурство на всех дорогах в преддверии выпадения зимних осадков началось в Крыму с 15 ноября. В ночном дежурстве находится 76 единиц техники. Есть возможность поднять до 150 единиц в зависимости от осадков.