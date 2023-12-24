Акция по сбору хвойных деревьев для животных пройдет в Московском зоопарке с 28 декабря по 10 января

«Как и всегда, передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных», — приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.