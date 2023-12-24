Тарифы на ЖКХ изменятся в следующем году

— Однако со второго полугодия планируется увеличить их на от 9,5 до 10,7%. С 1 июля следующего года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут на 9,5%, тарифы на электричество на 9%, на природный газ — 9,8−10,7% в зависимости от направления использования газа. При этом в 22 городах и районах Ростовской области тарифы на отопление останутся без изменений, — говорится в соощении.