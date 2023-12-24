В Новосибирске открыли новую лыжню рядом с парком «Арена»

Об открытии лыжной дистанции протяженностью 5 километров в своем telegram-канале новосибирцев проинформировала вице-мэр Анна Терешкова. Кроме того, она призвала сибиряков заняться лыжным спортом и опробовать новую трассу.
— Открыли новую лыжню в парке «Арена»! Теперь здесь можно не только покататься на коньках, но и пробежаться на лыжах! Прокат открыт для всех желающих! Сибиряк — значит лыжник, — написала Анна Терешкова в своем telegram-канале.
Лыжня проходит по левому берегу реки Обь от недавно построенного парка «Арена» около нового ЛДС до реки Тулы.
Ну, а в середине декабря в парке «Арена» открыли каток. Аренда коньков с 35-го размера там обойдется в 200 рублей в час, за коньки до 34-го размера стоимость проката составляет 150 рублей. Аренда кабинки для обуви обойдется горожанам в 100 рублей, прокат держателей для детей стоит 50 рублей.