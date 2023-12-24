Почему в Петропавловске замерзают жители многоэтажек, выяснял аким

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Проблемы с теплом в домах петропавловцев не решить в одночасье, признал аким города Серик Мухамедиев на встрече с населением, передает Петропавловск.news.
По данным управляющих компаний, во время холодов в квартирах этих многоэтажек температура была +12 ℃. Сейчас, по их словам, в некоторых домах столбики термометров не поднимаются выше 17 градусов.
Например, в бурно развивающемся микрорайоне Жас Оркен, тепла не хватает в ряде домов и детском саду, заявил председатель ОСИ Аскар Сексенов.
«В морозные дни обратка упала до 40 градусов. В одной из квартир зафиксировали 12 градусов. Слой льда на окнах в два пальца толщиной», — констатировал он.
По словам управляющего, жители встречались с директором теплосетей, однако не нашли взаимопонимания — коммунальщики ссылаются на отсутствие финансов.
Градоначальник потребовал ответа от главы теплосетей, который заверил, что все работает штатно.
«В этом году занижены параметры. Установлено дополнительное оборудование. На сегодня температуры восстановлены», — пояснил исполняющий обязанности гендиректора ТОО «Петропавловские Тепловые сети» Максим Буландо.
Акима возмутило то, что потребители платят исправно за услуги, качество которых не выдерживает критики.
"Теплосети должны урегулировать этот вопрос, поскольку они предоставляют услугу абонентам, за которую получают деньги. Если возникают проблемы, должны выезжать и принимать меры, — высказал Серик Мухамедиев.
Между тем на заявление Буландо ответили сами жители — даже на момент встречи термомтеры в квартирах показывают меньше 20 градусов.
Серик Мухамедиев поручил своему заместителю совместно с теплосетями создать комиссию, выехать на место и решить проблему.
Глава другого ОСИ Рашида Морозова подчеркнула, что такого бардака с теплоснабжением она еще не видела, хотя возглавляет управляющие компании домов с 1996 года.
«Везде слышим, что аким области отчитался перед президентом, что ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Так нам теперь везде говорят, но почему-то до 1 декабря, у нас была нормальная температура, а сейчас мы недополучаем тепло», — говорит она.
Аким посоветовал управляющим и жильцам подавать в суд на коммунальщиков.
По словам градоначальника, за морозную неделю, когда на улице столбик термометра опускался до −40 градусов, в службу I-komek поступило всего 28 обращений по поводу теплоснабжения.
«Ожидал, что будет намного больше», — признался аким Петропавловска.
Будут ли решены вопросы жителей города с теплоснабжением, покажет время.