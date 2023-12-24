Почему в Петропавловске замерзают жители многоэтажек, выяснял аким

«Везде слышим, что аким области отчитался перед президентом, что ТЭЦ-2 работает в штатном режиме. Так нам теперь везде говорят, но почему-то до 1 декабря, у нас была нормальная температура, а сейчас мы недополучаем тепло», — говорит она.