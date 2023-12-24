Омичи смогут прокатиться на северных оленях в Советском парке

Сообщение о начале зимних прогулок было опубликовано в телеграмм-канале «Городские парки Омск».
Катания будут организованы в ПкиО Советский с 30 декабря до 8 января, с 12 до 20 часов. Жители Омска смогут проехаться на пони по дорожкам парка в сопровождении инструкторов, помчаться на санях, запряженных северными оленями, а также сделать фото с этими животными.
Поездка пони будет стоить 300 рублей, а прокат оленьей упряжки — 400 рублей. Предварительная запись не требуется.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в центре Омска открылось новогоднее снежное царство «Зимний Любинский».