Омичи смогут прокатиться на северных оленях в Советском парке

Катания будут организованы в ПкиО Советский с 30 декабря до 8 января, с 12 до 20 часов. Жители Омска смогут проехаться на пони по дорожкам парка в сопровождении инструкторов, помчаться на санях, запряженных северными оленями, а также сделать фото с этими животными.