Ужель та самая София: Какие имена дают жители Молдовы детям — Ионов и Марий стало меньше

В Агентстве государственных услуг назвали самые популярные имена в Молдове. В период с января по 13 декабря АГУ выдало 19 760 свидетельств о рождении, что примерно на 3 000 меньше, чем в 2022 г. Из общего числа зарегистрировано 10 066 документов для мальчиков и 9 694 для девочек, пишет diez.md.