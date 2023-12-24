Ужель та самая София: Какие имена дают жители Молдовы детям — Ионов и Марий стало меньше

В Агентстве государственных услуг назвали самые популярные имена в Молдове. В период с января по 13 декабря АГУ выдало 19 760 свидетельств о рождении, что примерно на 3 000 меньше, чем в 2022 г. Из общего числа зарегистрировано 10 066 документов для мальчиков и 9 694 для девочек, пишет diez.md.
Несколько десятилетий самыми популярными именами в Молдове оставались Мария и Ион.
Самые популярные имена мальчиков в 2023 году.
№ 1. Давид (14 935 детей);
№ 2. Матей (6562 ребенка);
№ 3. Дамир (2349 детей);
№ 4. Максим (31 456 детей);
№ 5. Марк (3094 ребенка);
№ 6. Дэниел (18 710 детей);
№ 7. Богдан (10 941 ребенок);
№ 8. Александр (58 502 ребенка);
№ 9. Дамиан (58 502 ребенка);
№ 10. Лука (2682 ребенка).
Самые популярные имена для девочек в 2023 году.
№ 1. София (20 122 ребенка);
№ 2. Амелия (7328 детей);
№ 3. Ева (5500 детей);
№ 4. Мария (114 704 ребенка);
№ 5. Виктория (34 138 детей);
№ 6. Эмма (2749 детей);
№ 7. Александра (28 907 детей);
№ 8. Анастасия (38 253 ребенка);
№ 9. Дарья (17 717 детей);
№ 10. Евелина (8708 детей).