Скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

Скончался писатель-фантаст и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов. Об этом накануне в соцсетях сообщил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова, исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев.
«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал Ермолаев.
Он напомнил, что Ютанов — «выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг “Оборотень” и “Путь обмана”». Кроме того, под руководством писателя в Петербурге проходили конгресс фантастов России, конференции «Форум будущего» и вручение литературных премий «Странник» и «Мечи». Кроме того, издательство Ютанова было сооснователем магазина OZON.
По словам Ермолаева, созданное Ютановым издательство Terra Fantastica долгое время было «одним из законодателей мод в издании фантастической литературы».
«Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие “школу Ютанова”. Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна», — написал исследователь.