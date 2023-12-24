Скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

«Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие “школу Ютанова”. Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна», — написал исследователь.