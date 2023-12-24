В отдельных районах Челябинской области возможны ледяные дожди, объявлено штормовое

В отдельных районах Челябинской области в ближайшие сутки возможны ледяные дожди, введен желтый код опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Желтый уровень погодной опасности означает «погода потенциально опасна».
«Основание: в отдельных районах временами ледяной дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, порывы 15−20 м/с, метель», — говорится в Прогностической карте предупреждений по Уральскому ФО Гидрометцентра России.
Период, на который объявлено предупреждение, — с 20 часов 24 декабря до того же времени 25-го.
«Ночью 25 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, местами — умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода», — говорится в комментарии местного ЦГМС.
Детализированный прогноз последует после 14 часов.