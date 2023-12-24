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На северо-западе Челябинска начали рыть котлован под новый храм

На Комсомольском проспекте в Челябинске начали рыть котлован под строительство храма Иерусалимской иконы Божией Матери. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщили в челябинской митрополии.
Источник: Челябинская митрополия

— На месте возведения храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске начались работы: строители роют котлован для фундамента здания, — рассказал в митрополии. — Причём первый ковш земли был вынут во время совершения Божественной Литургии. — На строительный участок завезена часть свай, средства на которые собрали прихожане.

Православных южноуральцев попросили жертвовать средства на возведение храма. В митрополии отметили, что любая сумма, даже самая маленькая, поможет ускорить стройку.

Напомним, новый храм появится на перекрёстке Комсомольского проспекта с улицей Чайковского. Он будет рассчитан на 250 прихожан. Рядом с ним построят двухэтажный дом с котельной, где разместятся священнослужители.

религии
строительство