На северо-западе Челябинска начали рыть котлован под новый храм

— На месте возведения храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Челябинске начались работы: строители роют котлован для фундамента здания, — рассказал в митрополии. — Причём первый ковш земли был вынут во время совершения Божественной Литургии. — На строительный участок завезена часть свай, средства на которые собрали прихожане.