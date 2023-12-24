Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в районах Черемушки и Останкинский

Утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский для строительства жилья по программе реновации. Их общая площадь составляет 14,35 гектара. Они будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«В квартале 25а в Черемушках возведем школу с детсадом и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне № 14 “Калибр” запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты», — написал Мэр Москвы.
В Черемушках построят жилые дома площадью 135 тысяч квадратных метров, школу на 325 учеников, детский сад на 150 воспитанников и наземный паркинг на 500 машино-мест.
В Останкинском районе на месте производственной зоны возведут жилые дома площадью более 88 тысяч квадратных метров, детский сад на 225 воспитанников, а также объекты спортивного и общественно-делового назначения.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.
Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей. Для реализации программы подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 миллиона квадратных метров жилья.
Уже построено 290 жилых домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 434 зданий общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.
Первые участники программы реновации въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 915 домов в 268 новостроек. Всего с начала реализации программы переехали в новое жилье либо находятся в процессе переезда свыше 147 тысяч горожан.
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