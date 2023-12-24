Ивлеева направит деньги с вечеринки в «Мутаборе» на благотворительность

Как рассказала Ивлеева, вечеринка была посвящена презентации фотоснимков, которые были сделаны в 2022 году для журнала Playboy, когда она стала его главным редактором. Однако опубликовать их не получилось из-за ухода издания из России.
Комментируя внешний вид рэпера Vacio (Николай Васильев), который пришел без одежды с надетым на половой член носком, Анастасия Ивлеева отметила, что он «был предупрежден, что пройти так даже на закрытое мероприятие неприемлемо». Однако, по ее словам, «он решил взять ответственность в свои руки и испытать судьбу».
«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», — сказала она.
Ивлеева заявила, что направит деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность. «Не в качества акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем», — добавила она.
Организованная Анастасией Ивлеевой вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в московском клубе Mutabor. Вечеринку посетили в том числе Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган. 22 декабря Лефортовский районный суд арестовал рэпера Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тыс. руб. Его признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ. На вечеринку он пришел без одежды с надетым на половой член носком.