Ивлеева направит деньги с вечеринки в «Мутаборе» на благотворительность

Ивлеева заявила, что направит деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность. «Не в качества акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем», — добавила она.