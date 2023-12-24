В Ростове ночью будут небольшие заморозки в последнюю неделю 2023 года

В Ростове и области, по прогнозам синоптиков Ростовского гидрометцентра, в последнюю неделю уходящего 2023 года по ночам будут небольшие морозы.
При этом с понедельника, 25 декабря, по среду, 27 декабря, продолжится дождливая погода, и даже потеплеет до +7 градусов. В четверг, 28 декабря, ожидается снег и дождь.
Так что понять погоду нереально. Накануне встречи Нового года, ростовчане уже привыкли, что вместо долгожданного снега обычно идёт дождь.
И поэтому не Деда Мороза встречают в ночь с 31 декабря на 1 января на юге России, а Деда Дождя.