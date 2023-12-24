Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат: единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);