Последствия непогоды: крымчане могут получить следующие виды выплат

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат: единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);
финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тыс. рублей на человека);
Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.
Подать заявление о предоставлении выплат можно: в органах труда и социальной защиты администраций муниципальных образований;
в центрах «Мои Документы»;
на портале Госуслуги.