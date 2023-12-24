Ермак: В Калининградской области не хватает хороших официантов

«Проблема в том, что есть дефицит хороших специалистов. То есть тех, кто воспринимает сферу гостеприимства как ту сферу, в которой они хотят работать всю жизнь. Понятно, что можно набрать людей на сезон, которые будут выполнять какие-то механические функции, но они не имеют этого “гена гостеприимства”. Для них это сезонная работа, потом они хотят уйти работать в офисах или на производстве», — рассказал Ермак.