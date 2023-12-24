Ермак: В Калининградской области не хватает хороших официантов

В Калининградской области возник дефицит хороших официантов. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда».
«Проблема в том, что есть дефицит хороших специалистов. То есть тех, кто воспринимает сферу гостеприимства как ту сферу, в которой они хотят работать всю жизнь. Понятно, что можно набрать людей на сезон, которые будут выполнять какие-то механические функции, но они не имеют этого “гена гостеприимства”. Для них это сезонная работа, потом они хотят уйти работать в офисах или на производстве», — рассказал Ермак.
Министр также подчеркнул, что профессии официантов и горничных — одни из самых непростых. По его мнению, работодатели часто недооценивают этих специалистов.
«Если бы им платили больше — больше людей туда пришло. Это нормально, потому что доходность сейчас растёт. И нужно этой доходностью делиться с персоналом. У работодателей сейчас такой рубикон, когда они должны для себя принимать внутренние решения, что людям, которые работают в линейке, нужно действительно повышать зарплаты», — пояснил Ермак.
Перед новогодними праздниками в Калининградской области вырос спрос на работников сферы туризма. При этом аналитики отмечают сильный дефицит кадров. В сфере общепита и туризма на одну вакансию приходится лишь 4,7 резюме.