Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация.
Локации:
Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки «Куйлюк».
Мирабадский район — рынок «Мирабад» (Госпитальный).
Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок «Навруз» (ТТЗ).
Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок.
Алмазарский район — продуктовый рынок «Кара-камыш».
Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок.
Шайхантахурский район — продуктовый рынок «Эски Жува».
Яшнабадский район — продуктовый рынок «Авиасозлар» (Кадышева).
Юнусабадский район — продуктовый рынки «Юнусобод» и «Олой».
Яккасарайский район — продуктовый рынок «Аския».
Чиланзарский район — продуктовый рынок «Чиланзар».
В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия.