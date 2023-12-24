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Где в Ташкенте проходят торговые ярмарки по доступным ценам — локации

Продуктовые рынки будут работать и 1 января наступившего года.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В преддверии Нового года на некоторых рынках Ташкента организовали ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает городская администрация.

Локации:

Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки «Куйлюк».

Мирабадский район — рынок «Мирабад» (Госпитальный).

Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок «Навруз» (ТТЗ).

Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок.

Алмазарский район — продуктовый рынок «Кара-камыш».

Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок.

Шайхантахурский район — продуктовый рынок «Эски Жува».

Яшнабадский район — продуктовый рынок «Авиасозлар» (Кадышева).

Юнусабадский район — продуктовый рынки «Юнусобод» и «Олой».

Яккасарайский район — продуктовый рынок «Аския».

Чиланзарский район — продуктовый рынок «Чиланзар».

В праздничные дни на территории рынков также будут проходить культурные мероприятия.