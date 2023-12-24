Сильный снег будет идти местами в Самарской области 24 и 25 декабря

В Самарскую область придут сильные снегопады, которые продолжатся и 25 декабря. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня с сохранением 25 декабря местами в регионе ожидается сильный снег по восточной половине, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. А в условиях снежных заносов по возможности надо воздержаться от поездок.
При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. А машину в непогоду лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Напомним, морозная погода не вернется в Самарскую область до конца 2023 года. В ночные часы температура воздуха может понизиться до −8 градусов, днем — около 0…-5.