Сильный снег будет идти местами в Самарской области 24 и 25 декабря

При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. А машину в непогоду лучше поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Напомним, морозная погода не вернется в Самарскую область до конца 2023 года. В ночные часы температура воздуха может понизиться до −8 градусов, днем — около 0…-5.