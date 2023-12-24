Народный артист Татарстана Искандер Биктагиров умер в возрасте 72 лет

Искандер Биктагиров родился 12 октября 1951 года в деревне Верхняя Чегодайка Черемшанского района. С 1975 по 1981 год выступал в составе хора Ансамбля песни и танца РТ, с 1981 по 1995 год был солистом-вокалистом эстрадного отдела Татгосфилармонии.