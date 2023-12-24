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Народный артист Татарстана Искандер Биктагиров умер в возрасте 72 лет

В возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист Республики Татарстан Искандер Биктагиров. Об этом Татарская государственная филармония им. Г. Тукая сообщила в своей группе во «ВКонтакте».
Источник: ИА Татар-информ

«Коллектив Татарской государственной филармонии глубоко скорбит по случаю кончины Искандера Биктагирова и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении.

Гражданская панихида начнется в 10 часов 25 декабря в мечети «Аль-Марджани» (Казань, улица Каюма Насыри, № 17). Деятеля культуры похоронят на кладбище «Курган».

Искандер Биктагиров родился 12 октября 1951 года в деревне Верхняя Чегодайка Черемшанского района. С 1975 по 1981 год выступал в составе хора Ансамбля песни и танца РТ, с 1981 по 1995 год был солистом-вокалистом эстрадного отдела Татгосфилармонии.