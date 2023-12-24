В Москве обновили фасады четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД). Работы прошли на станциях Зеленоград — Крюково и Лихоборы МЦД-3, Аминьевская и Минская МЦД-4.
Теперь на зданиях размещены фирменные логотипы и номера диаметров. Названия станций состоят из крупных светящихся букв, чтобы пассажиры могли увидеть их издалека.
«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров. Внутри светящихся букв размещены экономичные светодиоды. Ранее мы установили такую вывеску на станции “Кунцевская” БКЛ метро, это понравилось пассажирам. Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте комфортнее по задаче, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Московские городские вокзалы — это современные транспортные узлы, где пассажиры могут сделать комфортную пересадку с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления. При этом у них нет необходимости выходить на улицу.
На первых двух диаметрах расположены 22 московских городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 их 26. В будущем количество вокзалов увеличится.