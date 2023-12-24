В Москве обновили фасады четырех городских вокзалов

«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров. Внутри светящихся букв размещены экономичные светодиоды. Ранее мы установили такую вывеску на станции “Кунцевская” БКЛ метро, это понравилось пассажирам. Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте комфортнее по задаче, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.