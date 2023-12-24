На неэффективно используемых участках в Кузьминках построят жилье по программе реновации

Как уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в новое жилье, построенное в Кузьминках, смогут переехать более четырех тысяч человек. Этот район — один из лидеров по числу включенных в программу реновации домов, поэтому очень важно для ускорения ее реализации постоянно заниматься подбором новых площадок для строительства комфортного жилья. С начала реализации программы в Кузьминках под заселение передали 14 домов — новоселье отпраздновали уже около четырех тысяч человек. В разной стадии расселения находится 29 старых зданий.