На неэффективно используемых участках в Кузьминках построят жилье по программе реновации

Неэффективно используемые участки на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликовали на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Семь неэффективно используемых участков общей площадью 4,98 гектара реорганизуют в рамках одного проекта комплексного развития территорий. Здесь планируется возвести современные жилые дома по программе реновации. Инвестиции в реорганизацию площадок могут превысить 50 миллиардов рублей. По итогам реализации проекта в районе Кузьминки появится более 600 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
По два участка находится на Зеленодольской улице, Волжском бульваре и Волгоградском проспекте, еще один расположен на улице Академика Скрябина. Сейчас здесь размещены устаревшие объекты торговли, коммерческие строения, склады, гаражи, автосервис и автостоянки.
«На месте устаревших объектов возведут 182,43 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Будут также обустроены парковочные места, а саму территорию благоустроят и озеленят. На первых этажах будущих жилых комплексов могут быть размещены магазины, кафе, фитнес-центры, пункты бытового обслуживания. Территории имеют хорошую транспортную доступность и расположены недалеко от станций метро “Кузьминки” и “Волжская”, что сделает проживание здесь комфортным», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Как уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в новое жилье, построенное в Кузьминках, смогут переехать более четырех тысяч человек. Этот район — один из лидеров по числу включенных в программу реновации домов, поэтому очень важно для ускорения ее реализации постоянно заниматься подбором новых площадок для строительства комфортного жилья. С начала реализации программы в Кузьминках под заселение передали 14 домов — новоселье отпраздновали уже около четырех тысяч человек. В разной стадии расселения находится 29 старых зданий.
В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляется комфортное жилье, дороги и объекты инфраструктуры. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий, общая площадь которых составляет около 2,45 тысячи гектаров.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.
Программу реновации утвердили в 2017 году. Она предполагает не только переселение из старых домов, но и повышение качества жизни горожан. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустроенные скверы, строятся поликлиники, школы, спортивные и культурные центры.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.
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