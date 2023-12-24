Льготный порядок получения гражданства России: Какие документы необходимы гражданам Молдовы, чтобы стать россиянами

МИД РФ прокомментировал льготный порядок оформления гражданства для граждан Молдовы:
«Основным условием для приема в гражданство на основании Указа является проживание на территории Российской Федерации. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдовы также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком», — говорится в разъяснении внешнеполитического ведомства России.
Владимир Путин упростил прием в гражданство РФ граждан Молдовы, Казахстана и Беларуси. Отмечается, что рассмотрение таких заявлений и принятие по ним решений относятся к исключительной компетенции МВД России и его территориальных органов.