Льготный порядок получения гражданства России: Какие документы необходимы гражданам Молдовы, чтобы стать россиянами

«Основным условием для приема в гражданство на основании Указа является проживание на территории Российской Федерации. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдовы также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком», — говорится в разъяснении внешнеполитического ведомства России.