Кинолог: реакцию собаки на салют невозможно предугадать

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Салюты и фейерверки — стресс для любой собаки, предупреждает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Для собак популярные в новогоднюю ночь и в целом в праздничные вечера фейерверки и салюты — не развлечение, их пугает грохот.
По словам кинолога, специалисты настоятельно рекомендуют не брать с собой питомцев на праздничный гуляния и салют.
«Такие мероприятия — это стресс для любой собаки. Питомец не разделит с вами радость новогоднего праздника, он может серьезно испугаться и убежать», — предупредил Голубев, его слова приводит РИА Новости.
Как пояснил специалист, у собак очень чувствительные барабанные перепонки, и даже несильный хлопок, который не испугает человека, на животное может серьезно повлиять.
По словам кинолога, в такой ситуации даже специальное обучение питомца спокойной реакции на громкие звуки не поможет. Услышав салют, собака, скорее всего, поведет себя непредсказуемо: может сорваться и убежать или наоборот замедлиться и попытаться спрятаться.
Чувствительнее других к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, кто пережил неприятный опыт, отметил Голубев. Таких животных все незнакомое пугает, резкий звук может сильно повлиять на их поведение.
«Кроме того, шум петард и залпов салюта сильно пугает щенков, плохо социализированных питомцев, а также тех животных, которые только попали к собаководу», — добавил кинолог.
Идеальным вариантом было бы на время салютов отправить за город или в тихое место, где риск взрывов петард и фейерверков минимален. Если так поступить не получается, кинолог рекомендует по возможности исключить прогулки во время салютов. Кроме того, особенно тщательно проверяйте надежность амуниции, выходя из дома. Убедитесь, что на ошейнике есть контактный телефон и адрес.
Если же фейерверк внезапно начался, пока вы гуляете с питомцем, сохраняйте спокойствие, уверенно поговорите с собакой, опустившись на ее уровень и предложив ей убежище. Как только животное успокоится — направляйтесь в сторону дома.