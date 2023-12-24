Кинолог: реакцию собаки на салют невозможно предугадать

Идеальным вариантом было бы на время салютов отправить за город или в тихое место, где риск взрывов петард и фейерверков минимален. Если так поступить не получается, кинолог рекомендует по возможности исключить прогулки во время салютов. Кроме того, особенно тщательно проверяйте надежность амуниции, выходя из дома. Убедитесь, что на ошейнике есть контактный телефон и адрес.