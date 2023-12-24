В Татарстане объявили штормовое предупреждение

В Татарстане в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.
По данным республиканского Гидрометцентра ночью и днем 25 декабря на территории Татарстана, включая Казань ожидается очень сильный снегопад с количеством осадков 20 мм, метель и сильный ветер порывами 15−17 м/с.
На дорогах ожидаются снежные заносы. Возможен туман с понижением видимости до 500 метров.
Последний раз штормовое предупреждение объявляли в начале декабря из-за аномальных морозов. В регионе температуры воздуха опускались до −40 градусов.