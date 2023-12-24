Движение транспорта закроют на площади Минина и Пожарского из-за новогодних мероприятий

Движение транспорта прекратится на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий, об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
Речь идет об участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ограничение будет действовать с 17:00 30 декабря до 08:00 4 января.
Центру организации дорожного движения совместно с УМВД России по Нижнему Новгороду поручено организовать перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий, а также запретить парковку в указанный период времени.