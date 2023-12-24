Для жителей 13 регионов РК объявлено штормовое предупреждение

Туман накроет Алматинскую, Павлодарскую, Кызылординскую области.
Низовая метель окутает область Абай.
Гололед ожидается в Акмолинской, Костанайской, Мангистауской области.
Гололед и туман настигнут Карагандинскую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.
25 декабря ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, днем на востоке области ожидается гололед.
С 21.00 часов 24 декабря до 21.00 часа 25 декабря по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
25 декабря на севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с.