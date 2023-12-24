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Для жителей 13 регионов РК объявлено штормовое предупреждение

Туман, гололед и низовая метель ожидают казахстанцев в начале недели, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Казгидромет.
Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 86% 767 мм рт. ст. +6°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Туман накроет Алматинскую, Павлодарскую, Кызылординскую области.

Низовая метель окутает область Абай.

Гололед ожидается в Акмолинской, Костанайской, Мангистауской области.

Гололед и туман настигнут Карагандинскую, Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области.

25 декабря ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области, днем на востоке области ожидается гололед.

С 21.00 часов 24 декабря до 21.00 часа 25 декабря по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

25 декабря на севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15−20 м/с.