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Елка за 52 млн тенге возмутила жителей Павлодара

Горожане резко высказались о новогодней красавице, установленной в Павлодаре. «Изюминка» дизайна елки в виде саукеле тоже не вдохновила местных жителей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Press.kz.
Елка за 52 млн тенге возмутила жителей Павлодара
Источник: акимат города Павлодара

Новую елку, накануне анонсировала заместитель акима города Павлодар Светлана Гладышева. Прежний новогодний атрибут был заменен на новый, стоимость которого составила 52 млн тенге. Дизайнерское решение — елка в виде саукеле. Но павлодарцы не оценили ноу-хау. Смутили и гирлянды, которые во время церемонии зажглись не все.

«На елке горят не все элементы, даже орнамент выбило…..», «Неужели такая елка стоит такую сумму денег?!», «Я всегда поддерживал акимат, ну в этот рад они отмыли деньги, какая страшная елка. В Кенжеколе программа и елка была лучше намного», — написали пользователи.