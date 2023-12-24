Елка за 52 млн тенге возмутила жителей Павлодара

«На елке горят не все элементы, даже орнамент выбило…..», «Неужели такая елка стоит такую сумму денег?!», «Я всегда поддерживал акимат, ну в этот рад они отмыли деньги, какая страшная елка. В Кенжеколе программа и елка была лучше намного», — написали пользователи.