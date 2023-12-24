Елка за 52 млн тенге возмутила жителей Павлодара

Новую елку, накануне анонсировала заместитель акима города Павлодар Светлана Гладышева. Прежний новогодний атрибут был заменен на новый, стоимость которого составила 52 млн тенге. Дизайнерское решение — елка в виде саукеле. Но павлодарцы не оценили ноу-хау. Смутили и гирлянды, которые во время церемонии зажглись не все.
«На елке горят не все элементы, даже орнамент выбило…..», «Неужели такая елка стоит такую сумму денег?!», «Я всегда поддерживал акимат, ну в этот рад они отмыли деньги, какая страшная елка. В Кенжеколе программа и елка была лучше намного», — написали пользователи.