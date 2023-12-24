В Рождественскую ночь подморозит, а днем 25 декабря будет оттепель

Там призвали водителей во время неустойчивой погоды, когда из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, выбирать наиболее безопасную скорость, исключить агрессивную езду, связанную с резким маневрированием. Также особое внимание нужно уделить соблюдению безопасной дистанции в условиях гололедицы. В ГАИ также напомнили об обязательном требовании пристегнуться ремнями безопасности во время движения.