В Рождественскую ночь подморозит, а днем 25 декабря будет оттепель

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую для конца декабря погоду в ближайшие сутки в Беларуси, также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.
«В ночь на 25 декабря по республике минимальные значения температуры воздуха по стране будут находиться в пределах 0…-7°С, но уже днем атмосферный фронт с Западной Европы принесет более теплый воздух», — сообщили Sputnik в воскресенье в Белгидромете.
По словам синоптиков, днем 25 декабря перепады температуры по стране окажутся в пределах от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу.
Согласно прогнозу синоптиков, осадки будет переходить из снега и мокрого снега в дождь.
«Поэтому ожидаются гололедные явления», — предупредили в Белгидромете.
Там также обратили внимание, что усилится ветер.
«В ночь на 25 декабря местами, а днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду», — сказали синоптики.
Из-за поступления теплых воздушных масс снежный покров будет разрушаться.
Предупреждение ГАИ
В связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в ближайшие сутки, ГАИ призвала участников движения — автомобилистов, пешеходов, а также велосипедистов соблюдать правила и быть предельно внимательными.
В ГАИ подчеркнули, что во время гололедицы и осадков увеличивается число ДТП, связанных с наездом на пешеходов.
Там призвали водителей во время неустойчивой погоды, когда из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, выбирать наиболее безопасную скорость, исключить агрессивную езду, связанную с резким маневрированием. Также особое внимание нужно уделить соблюдению безопасной дистанции в условиях гололедицы. В ГАИ также напомнили об обязательном требовании пристегнуться ремнями безопасности во время движения.
Пешеходы в такую погоду должны быть особенно внимательными при пересечении дорог и улиц, а также обозначать себя светоотражающими элементами.