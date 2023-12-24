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В Рождественскую ночь подморозит, а днем 25 декабря будет оттепель

Перепады дневных температур днем 25 декабря составят от плюс 1 до плюс 9 градусов в зависимости от региона страны.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 87% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую для конца декабря погоду в ближайшие сутки в Беларуси, также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя.

«В ночь на 25 декабря по республике минимальные значения температуры воздуха по стране будут находиться в пределах 0…-7°С, но уже днем атмосферный фронт с Западной Европы принесет более теплый воздух», — сообщили Sputnik в воскресенье в Белгидромете.

По словам синоптиков, днем 25 декабря перепады температуры по стране окажутся в пределах от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки будет переходить из снега и мокрого снега в дождь.

«Поэтому ожидаются гололедные явления», — предупредили в Белгидромете.

Там также обратили внимание, что усилится ветер.

«В ночь на 25 декабря местами, а днем на большей части территории порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду», — сказали синоптики.

Из-за поступления теплых воздушных масс снежный покров будет разрушаться.

Предупреждение ГАИ

В связи со сложными погодными условиями, которые ожидаются в ближайшие сутки, ГАИ призвала участников движения — автомобилистов, пешеходов, а также велосипедистов соблюдать правила и быть предельно внимательными.

В ГАИ подчеркнули, что во время гололедицы и осадков увеличивается число ДТП, связанных с наездом на пешеходов.

Там призвали водителей во время неустойчивой погоды, когда из-за осадков ухудшается видимость на дорогах, выбирать наиболее безопасную скорость, исключить агрессивную езду, связанную с резким маневрированием. Также особое внимание нужно уделить соблюдению безопасной дистанции в условиях гололедицы. В ГАИ также напомнили об обязательном требовании пристегнуться ремнями безопасности во время движения.

Пешеходы в такую погоду должны быть особенно внимательными при пересечении дорог и улиц, а также обозначать себя светоотражающими элементами.