Смартфоны и игрушки в подарок: как прошли президентские елки в регионах Казахстана

В Павлодаре на елку пригласили 150 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Это — дети-сироты, дети с особыми потребностями, из многодетных семей, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве. 82 школьника приехали из районов области, их разместили в гостинице «Иртыш». Гостей праздника от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким области Асаин Байханов.