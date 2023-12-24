Смартфоны и игрушки в подарок: как прошли президентские елки в регионах Казахстана

АСТАНА, 24 дек — Sputnik. Маленьким участникам президентских елок в Казахстане подарили смартфоны и сертификаты от имени главы государства.
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что на президентскую елку в столице пригласили 200 маленьких астанчан.
«На ёлку от имени главы государства были приглашены 200 детей. Это дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни», — отметил он.
Красочное представление и новогодние сертификаты на приобретение одежды, школьных и спортивных принадлежностей порадовали участников елки.
«Новогодние елки для детей также организовывают и районные акиматы. Желаю каждой семье, каждому ребенку крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний!» — заявил Женис Касымбек.
В Павлодаре на елку пригласили 150 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Это — дети-сироты, дети с особыми потребностями, из многодетных семей, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве. 82 школьника приехали из районов области, их разместили в гостинице «Иртыш». Гостей праздника от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким области Асаин Байханов.
«Сегодня по-настоящему добрый праздник. Желаю всем вам счастливого детства. Оставайтесь всегда такими же весёлыми и позитивными. Пусть 2024 год станет для вас- годом исполнения желаний и больших свершений!» — пожелал глава региона.
Асаин Байханов вместе с детьми водил хоровод вокруг елки под песню «Жасыл шырша әні», посмотрел театрализованное представление «Қош келдің, Жаңа жыл!» с участием сказочных героев Аяз Ата, Акшакар, Айдаһар.
Каждый ребенок от имени Президента Республики Казахстан получил именную поздравительную открытку, денежный сертификат на 150 тысяч тенге, книгу, игрушку и сладости.
Для 200 детей Карагандинской области зажглись огни на традиционной президентской ёлке, сообщили в акимате.
Детвора окунулась в сказку под названием «Қош келдің, жаңа жыл!» (Добро пожаловать, Новый год!). Пришёл в гости символ 2024 года — Дракон. Ребята веселились вместе с Алдаром-Косе и Бауырсаком. Танцевали и водили хороводы. С Дедом Морозом зажгли главную новогоднюю красавицу.
С наступающим праздником детей поздравил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
«Этот праздник любят все и ждут новогодних чудес. Желаю, чтобы исполнились все ваши мечты. Счастливого детства, крепкого вам здоровья, успехов в учёбе, всего самого наилучшего!» — сказал глава региона.
Каждый ребёнок получил в подарок смартфон, сладости и именную поздравительную открытку от президента.
В Семее президентскую елку организовали для 200 детей Абайской области.
«С новым годом приходят волшебство и чудеса. Даже мы, взрослые, тоже иногда верим в чудеса. Чтобы в жизни чего-то добиться, нужно все доказывать упорным трудом, хорошо учиться и быть настоящим патриотом своей Родины. Мы верим, что будущее нашей страны в ваших руках!» — сказал аким области Нурлан Уранхаев.
Для детей была представлена театрализованная новогодняя постановка с музыкальным сопровождением и участием аниматоров. Каждый ребенок получил подарочный набор, включающий сертификат на 100 тысяч тенге, сладости и игрушку.