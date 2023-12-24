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Сколько тратят россияне на новогодние туры в Беларусь

Экскурсии в Беларусь на новогодние праздники пользуются популярностью у 10% опрошенных россиян. Такую статистику приводят﻿ РИА «Новости» со ссылкой на данные туроператора «Алеан».

Оказалось, что в этом сезоне больше всего россиян интересуют экскурсии в Санкт-Петербург. В этот город планируют поехать 19% туристов. На втором месте — Карелия и 13% туристов. На третьем — Казань и 12% опрошенных.

Беларусь находится в списке предпочтений на четвертом месте вместе с Москвой и Великим Устюгом. На экскурсию к нам собираются отправиться 10% туристов из России. Минимальная стоимость тура на двоих составляет 53 тыс. российских рублей. По нынешнему курсу Нацбанка это чуть более $580.

Беларусь — популярное туристическое направление у россиян. В летний отпускной сезон этого года в некоторых отелях они составляли 80−90% постояльцев. При этом жители страны-соседки активно бронируют места в отелях на Новый год.

туризм и отдых