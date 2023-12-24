Сколько тратят россияне на новогодние туры в Беларусь

Беларусь находится в списке предпочтений на четвертом месте вместе с Москвой и Великим Устюгом. На экскурсию к нам собираются отправиться 10% туристов из России. Минимальная стоимость тура на двоих составляет 53 тыс. российских рублей. По нынешнему курсу Нацбанка это чуть более $580.