Меган Маркл осудили за ненадлежащее воспитание детей

Недавно Меган Маркл рассказала о хобби своего 4-летнего сына. Герцогиня Сассекская поделилась, что ее близкий друг Мисан Гарриман научил Арчи всему, что касается фотографии. После чего королевский наследник попросил маму купить ему собственную камеру на Рождество.
Legion-Media.
Однако вместо радости от подарка Арчи испытал разочарование. «Мисан показал нашему маленькому сыну, как фотографировать. После этого я купила Арчи камеру, но он сказал: “Это не Leica, как у Мисана”. На что я ответила: “Ты не получишь Leica даже на Рождество”», — сказала Меган.
Поклонники королевской семьи осудили Меган за ненадлежащее воспитание детей и сочли маленького принца избалованным. «Арчи увлекается брендами в 4 года?», «Избалованный принц», «Даже ее дети становятся дерзкими и просят подарки», — написали пользователи.
Legion-Media.