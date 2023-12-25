Меган Маркл осудили за ненадлежащее воспитание детей

Однако вместо радости от подарка Арчи испытал разочарование. «Мисан показал нашему маленькому сыну, как фотографировать. После этого я купила Арчи камеру, но он сказал: “Это не Leica, как у Мисана”. На что я ответила: “Ты не получишь Leica даже на Рождество”», — сказала Меган.