Что произошло за день? 24 декабря

Стало известно, какой будет погода на Новый год. Так что уже можно детально продумать, в чем идти в гости и на елку.
Но если зимние праздники вы запланировали провести за границей, имейте ввиду, что в очереди на въезд из Польши приходится стоять уже больше суток. И пока ситуация улучшаться не будет.
А если предпочитаете другим видам транспорта на длинных дистанциях самолеты — есть новость хорошая. Белавиа стала самой пунктуальной авиакомпанией. Рассказываем, как оценивали и кто еще в топе лучших.
Сегодня Сочельник у католиков — и папа римский призвал отпраздновать Рождество без излишеств. Узнали, к какому конкретно варианту призвал понтифик.
Приближающийся конец года — хороший повод начинать подводить его итоги. К сожалению, не все они позитивные. Так, например, Следственный комитет озвучил общую сумму, которую мошенникам удалось выманить у минчан. Она еще предварительная, но уже впечатляет.
А глава МАРТ подсчитал, подорожал ли салат-символ Нового года. Приводим подробные расчеты по оливье.
И к новостям спорта. Стало известно, куда уходит покидающий минское футбольное «Динамо» один из лучших легионеров чемпионата Беларуси.